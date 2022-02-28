Москва, 28 февраля, 2022, 22:45 — ИА Регнум. Канал «Россия» снял с эфира украинский сериал «Линия света». Информацию об этом опубликовало издание «Комсомольская правда» 28 февраля.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Телевидение

Так, ранее запланированная на 28 февраля 2022 года премьера сериала «Линия света» отменена из-за проведения спецоперации на территории Украины. Заменой в сетке телеканала станет историческая драма «Годунов».

Напомним, что украинская премьера сериала «Линия света» состоялась в 2017 году. Главные роли в проекте исполнили Александр Яцко, Надежда Маркина и Сергей Деревянко.