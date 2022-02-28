Подгорица, 28 февраля, 2022, 22:43 — ИА Регнум. С 1 марта в Черногории производится корректировка цен на топливо, сообщило министерство капитальных инвестиций.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Топливо

Литр бензин подорожает на четыре евроцента. Таким образом, в ближайшие 15 дней литр Eurosuper-98 будет продаваться по цене 1,62 евро, Eurosuper-95 — 1,58 евро.

Евродизель будет дороже на три евроцента и будет стоить 1,45 евро. Литр топочного мазута будет стоить 1,42 евро и подорожает на 2 евроцента.