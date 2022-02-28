Гавана, , 23:14 — REGNUM Страны — участницы Всемирного совета мира, заседание которого состоялось 28 февраля на Кубе, заявили о необходимости найти политико-дипломатическое решение конфликта на Украине и призвали стороны к конструктивному диалогу. Об этом сообщает кубинское новостное агентство Prensa Latina.

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Исполнительный секретарь Всемирного совета мира Ираклис Цавдаридис отметил, что крайне важно учитывать роль НАТО и США в усугублении кризиса на Украине.

Выступая в штаб-квартире Кубинского института дружбы народов, он отрицательно отозвался о расширении НАТО и военном присутствии альянса в 90 странах.

Цавдаридис также предупредил о возрождении фашизма в Европе, причем в некоторых случаях при институциональной и финансовой поддержке правительств стран региона, а также о попытках переписать историю, игнорируя ужасы фашизма и жертвы, принесенные для победы над ним.

Политик также осудил гибридные формы войны, такие как блокады и другие односторонние принудительные меры, угрожающие суверенитету государств и праву народов на самоопределение.

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