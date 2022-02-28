Москва, , 22:38 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и ФИФА ввели санкции против российского футбола.

Логотип УЕФА Ben Sutherland

«Футбол здесь полностью сплочен и полностью солидарен со всеми пострадавшими в Украине. Оба президента надеются, что ситуация в Украине значительно и быстро улучшится, чтобы футбол снова мог стать вектором единства и мира между людьми», говорится в заявлении ФИФА.

По решению ФИФА и УЕФА сборная России по футболу отстранена от Чемпионата Мира 2022 года в Катаре. Московский «Спартак», который возглавляет Паоло Ваноли, отстранен от 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.

В 1/8 финала плей-офф «Спартак» должен был встретиться с немецким «Ред Булл Лейпцигом».