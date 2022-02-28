Бельмопан, , 22:54 — REGNUM Саммит стран Карибского сообщества (КАРИКОМ), посвящённый вопросам восстановления экономики региона после пандемии и создания единого рынка, пройдёт 1−2 марта в Белизе, сообщает кубинское новостное агентство Prensa Latina.

Белиз Dennis Jarvis

На мероприятии будут рассмотрена политическая ситуация в Гаити, стране — участнице КАРИКОМ, а также социально-экономические проблемы и проблемы безопасности в этой стране и регионе в целом. Также будут проанализированы вопросы продовольственной безопасности.

Организаторы заявляют, что саммит посетит Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. По итогам саммита планируется утвердить итоговый документ под названием Декларация Сан-Педро.

КАРИКОМ было основано в 1973 году, в сообщество входят 15 государств, в числе которых Багамские острова, Барбадос, Белиз, Гаити, Гренада, Суринам, Тринидад и Тобаго. Сообщество активно сотрудничает с Кубой.

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