Гранада, Испания, 28 февраля, 2022, 22:30 — ИА Регнум. Сегодня, 28 февраля «Гранада» в последнем матче 26-го тура испанской Примеры 2021/22 примет «Кадис». Игра пройдет в Гранаде на стадионе «Лос-Карменес» и начнется в 23:00 по московскому времени.

Sevillafc.es «Севилья» — «Гранада» 2:0

Бригада арбитров: Хосе Мария Санчес Мартинес | Рауль Мартинес | Хосе Гальего Гарсия.

Стартовые составы команд:

«Гранада»: Машимиану, Бараона, Нева, Дуарте, Торренте, Милла, Пуэртас, Руис, Суарес, Узуни, Кольядо.

«Кадис»: Ледесма, Фали, Родригес, Чуст, Алькараз, Алакрон, Акапо, Арсамендия, Лосано, Негредо, Лукас.

После 25-ти сыгранных матчей «Гранада», одержав пять побед и набрав 24 очка, занимает семнадцатую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании. «Кадис» с двадцатью очками идет двумя позициями ниже.