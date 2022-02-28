Ростов-на-Дону, , 22:28 — REGNUM В связи с ситуацией в Донбассе принято решение создать оперативный штаб войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» с дислокацией в столице донского и мирового казачества — Новочеркасске. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донских казаков.

Казаки Kazak-dona.com

Следите за развитием событий в трансляции: «Спецоперация России по защите Донбасса — все новости»

Согласно документу за подписью войскового атамана Виталия Бобыльченко, всем членам оперштаба необходимо круглосуточно находиться на связи с округами Всевеликого войска Донского, проводить сбор информации и её мониторинг, в случае возникновения чрезвычайных и нештатных ситуаций немедленно докладывать войсковому атаману.

Также принято решение обеспечить непрерывное взаимодействие с государственными и муниципальными органами власти и командирами казачьих дружин, расположенных в муниципальных образованиях.

На постоянном контроле казаки держат ситуацию с беженцами и распределение гуманитарной помощи.