Ханты-Мансийск, 28 февраля 2022, 22:23 — REGNUM Депутат Госдумы РФ от Югры Павел Завальный (фракция «Единой России») заявил, что спецоперация России по защите Донбасса должна положить конец геноциду и насилию, вернуть все страны к реальным серьёзным переговорам о гарантиях безопасности на европейском пространстве. Об этом парламентарий написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Парламентарий добавил, что удары, которые сейчас наносят российские военные высокоточным оружием, имеют своей целью выведение из строя только военной инфраструктуры и не направлены на гражданские объекты.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 февраля на протяжении пяти часов шлипереговоры делегаций России и Украины в Гомельской области (Белоруссия). Встреча проходила на фоне специальной военной операции России, осуществляемой по просьбе Донецкой и Луганской Народных Республик.
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