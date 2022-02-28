Ханты-Мансийск, , 22:23 — REGNUM Депутат Госдумы РФ от Югры Павел Завальный (фракция «Единой России») заявил, что спецоперация России по защите Донбасса должна положить конец геноциду и насилию, вернуть все страны к реальным серьёзным переговорам о гарантиях безопасности на европейском пространстве. Об этом парламентарий написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Спецоперация Mil.ru

"На протяжении восьми лет мы призывали участников Минских соглашений к их выполнению, участвовали во всех форматах и переговорах, которые позволили бы Донбассу получил особый статус в составе Украины. Мы призывали страны НАТО в выполнению своих обещаний, прекращению расширения на восток. Но в ответ видели лишь ускорение милитаризации государств возле наших границ и лицемерные утверждения, что это все ничем не грозит России. Сейчас самое главное — демилитаризовать накачанную западным оружием Украину, защитить людей, остановить насилие на юго-востоке и установить мир», — отметил Павел Завальный.

Парламентарий добавил, что удары, которые сейчас наносят российские военные высокоточным оружием, имеют своей целью выведение из строя только военной инфраструктуры и не направлены на гражданские объекты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 февраля на протяжении пяти часов шлипереговоры делегаций России и Украины в Гомельской области (Белоруссия). Встреча проходила на фоне специальной военной операции России, осуществляемой по просьбе Донецкой и Луганской Народных Республик.

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