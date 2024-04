Лондон, 28 февраля, 2022, 22:21 — ИА Регнум. Британская рок-группа Stereophonics представила новый сингл Right Place Right Time. Об этом 28 февраля рассказал портал The Line Of Best Fit.

Музыка

Трек взят из предстоящего нового альбома группы Oochya!, который выйдет в пятницу, 4 марта, на лейбле Stylus Records.

Композиция Right Place Right Time, написанная Келли Джонсом, является последним превью из будущего альбома Stereophonics и следует за предыдущими синглами Hanging On Your Hinges, Do Ya Feel My Love? и Forever.