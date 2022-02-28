Санкт-Петербург, , 22:19 — REGNUM 25-летний бразильский атакующий полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Клаудиньо был признан авторитетным порталом WhoScored лучшим игроком прошедшего матча девятнадцатого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 «Зенит» — «Рубин» (3:2).

Игрок ФК «Зенит» Клаудиньо (справа) Дарья Драй © ИА REGNUM

Клаудиньо провел на поле 90 минут, после чего вместо него на поле вышел Магомед Оздоев. За отведенное время бразильский футболист отметился одной результативной передачей, двумя успешными обводками и одним удачным отбором. Точность передач Клаудиньо составила 93%.

В текущем сезоне на счету Клаудиньо семь забитых мячей и две результативные передачи в тринадцати матчах чемпионата России. В турах группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА бразилец отметился двумя голами.