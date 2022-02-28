Санкт-Петербург, 28 февраля, 2022, 22:19 — ИА Регнум. 25-летний бразильский атакующий полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Клаудиньо был признан авторитетным порталом WhoScored лучшим игроком прошедшего матча девятнадцатого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 «Зенит» — «Рубин» (3:2).

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Клаудиньо (справа)

Клаудиньо провел на поле 90 минут, после чего вместо него на поле вышел Магомед Оздоев. За отведенное время бразильский футболист отметился одной результативной передачей, двумя успешными обводками и одним удачным отбором. Точность передач Клаудиньо составила 93%.

В текущем сезоне на счету Клаудиньо семь забитых мячей и две результативные передачи в тринадцати матчах чемпионата России. В турах группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА бразилец отметился двумя голами.