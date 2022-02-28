Вашингтон, , 22:18 — REGNUM На платформе HBO Max 28 февраля состоялась премьера финального эпизода второго сезона сериала «Эйфория». Пользователи Сети активно обсуждают концовку шоу.

Кадр из сериала «Эйфория» Скриншот видео на YouTube

В основном владельцы аккаунтов в Twitter говорят о том, что расстроены смертью одного из героев сериала — Эштрея (Джейвон Уолтон). Пользователи пытаются с помощью мемов показать себя во время просмотра эпизода.

https://twitter.com/urmomtriedslid1/status/1498318056984281088

https://twitter.com/tashansfw/status/1498295543877050368

https://twitter.com/isadorairys/status/1498375485033783296

ИА REGNUM напоминает, что 28 февраля 2022 года, в преддверии выхода финального эпизода шоу, на сервисе HBO Max произошёл сбой. Платформа была недоступна для нескольких тысяч пользователей, однако в течение получаса это было устранено.

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