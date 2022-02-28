Вашингтон, 28 февраля 2022, 22:18 — REGNUM На платформе HBO Max 28 февраля состоялась премьера финального эпизода второго сезона сериала «Эйфория». Пользователи Сети активно обсуждают концовку шоу.

Кадр из сериала «Эйфория»
Кадр из сериала «Эйфория»
Скриншот видео на YouTube

В основном владельцы аккаунтов в Twitter говорят о том, что расстроены смертью одного из героев сериала — Эштрея (Джейвон Уолтон). Пользователи пытаются с помощью мемов показать себя во время просмотра эпизода.

https://twitter.com/urmomtriedslid1/status/1498318056984281088

https://twitter.com/tashansfw/status/1498295543877050368

https://twitter.com/isadorairys/status/1498375485033783296

ИА REGNUM напоминает, что 28 февраля 2022 года, в преддверии выхода финального эпизода шоу, на сервисе HBO Max произошёл сбой. Платформа была недоступна для нескольких тысяч пользователей, однако в течение получаса это было устранено.

Читайте ранее в этом сюжете: На платформе HBO Max произошёл сбой