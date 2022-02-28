, 22:13 — REGNUM В Ростовской области принято решение с 1 марта ослабить коронавирусные ограничения. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 28 февраля.

В частности, решено возобновить оказание плановой медицинской помощи, при этом сохранить ограничения на проведение диспансеризации и профилактических осмотров. На Дону вновь разрешено проводить официальные физкультурные и спортивные мероприятия, выставки, концерты, возобновить работу кружков и секций в очном формате, танцполов. Зрелищно-развлекательные мероприятия разрешены с 6:00 до 23:00.

На стадион «Ростов Арена» смогут попасть до 50% зрителей, на концерты и в кинозалы — до 75% зрителей. Кафе и ресторанам разрешено работать с полными залами.

Наряду с этим отменён дистанционный режим работы.

При этом прежними остаются все действующие санитарные требования.