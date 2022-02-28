Санкт-Петербург, , 22:12 — REGNUM 28 февраля в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский» «Зенит» в матче девятнадцатого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 одержал минимальную победу над казанским «Рубином» со счетом 3:2.

Логотип «Зенита»

Забитыми мячами в составе «сине-бело-голубых» отметились Юри Алберто (48'), Алексей Сутормин (55' пенальти) и Иван Сергеев (90+2'). Голы «Рубина» забил Виталий Лисакович (61' Сеад Хакшабанович, 67' Константин Кучаев).

Желтые карточки получили Леон Мусаев (17'), Вильмар Барриос (31') и Александр Ломовицкий (54'). Единственную красную карточку получил Леон Мусаев. На матче работала бригада арбитров во главе с Евгением Кукляком. Ассистенты главного судьи — Валентин Мурашов и Михаил Иванов.

Статистика матча («Зенит"/ «Рубин»)

Удары 21/5

Удары в створ 11/3

Владение 61%/39%

Угловые 9/1

Нарушения 13/12

Составы команд:

«Зенит»: Одоевский, Чистяков, Сантос, Барриос, Круговой (Ерохин, 84'), Сутормин (Мостовой, 74'), Вендел, Малком, Клаудиньо (Оздоев, 90'), Алберто (Сергеев, 74'), Дзюба.

«Рубин»: Дюпин, Талби, Бегич, Самошников, Ломовицкий (Уремович, 72'), Мусаев, Кучаев (Апшацев, 84'), Дрейер (Зуев, 72'), Кварацхелия (Бакаев, 72'), Хакшабанович, Лисакович (Онугха, 72').

«Зенит», одержав двенадцатую победу и набрав 41 очко, вернулся на первую позицию в турнирной таблице Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22. «Рубин» с 22-мя очками остался на одиннадцатой строчке.