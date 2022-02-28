Вашингтон, , 22:09 — REGNUM США и НАТО не намерены организовывать «бесполётную зону» над Украиной, заявил 28 февраля генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг телеканалу NBC News.

Йенс Столтенберг Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, НАТО стараются сделать так, чтобы конфликт «не вышел из-под контроля, не обострился еще больше и не превратился в полномасштабную войну в Европе с участием союзников по НАТО».

«У нас нет намерений входить на Украину ни по земле, ни по воздуху», — сказал Столтенберг.

В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала «бесполётную зону» над Украиной «не самой хорошей идеей».

«Это неминуемо приведет к эскалации, а президент её не хочет. По всем статьям это не самая хорошая идея», — сказала Псаки журналистам.

Напомним, Вооруженные силы России, ДНР и ЛНР с 24 февраля проводят военную спецоперацию на территории Украины.

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