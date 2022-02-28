Вашингтон, 28 февраля, 2022, 22:17 — ИА Регнум. Американский техногигант Microsoft намерен удалить из магазина Windows приложение российского государственного СМИ RT, а также запретить рекламу на сайтах российских государственных СМИ, сообщает 28 февраля Reuters.

(сс) Martin Abegglen Microsoft

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Microsoft отказывается транслировать контент таких спонсируемых государством изданий, как RT и Sputnik, и снизит рейтинг результатов поиска этих СМИ в поисковой системе Bing. На этих сайтах также не будет размещатся реклама сети Microsoft.

Ранее западные технологические компании, включая владельцев Facebook и Google, ограничили доступ к некоторым российским государственным СМИ на Украине и по всему миру.