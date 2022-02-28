Саранск, , 22:07 — REGNUM 28 февраля эвакуированные из Донецкой и Луганской народных республик дети пошли в школу в Ковылкинском районе Мордовии. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Школьники Иван Шилов © ИА REGNUM

Перед началом обучения все прибывшие школьники прошли медицинский осмотр и были прикреплены к поликлинике в Ковылкино.

В числе вынужденно покинувших территорию Донбасса школьники первого, четвертого, седьмого, восьмого и девятого классов. Школьную форму, сменную обувь, а также все необходимое для обучения приобрели на средства пожертвований жителей района.

В школе новых учеников встретила директор Ольга Горбунова, волонтеры из числа одиннадцатиклассников, а также педагоги. Дети получили краткий вводный инструктаж, им провели экскурсию по школе. Одноклассники встретили новых соучеников подарками, которые были сделаны своими руками.

Как сообщало ИА REGNUM, группа эвакуированных жителей Донбасса прибыла в Мордовию 23 февраля. В республику прибыли 164 жителя ДНР и ЛНР, большинство из которых дети, женщины, пожилые люди и инвалиды.

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