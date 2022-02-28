Лос-Анджелес, США, 28 февраля, 2022, 22:01 — ИА Регнум. Пользователи Сети вновь раскритиковали модель Кайли Дженнер. Об этом 28 февраля пишет BuzzFeed.

Скриншот с YouTube Кайли Дженнер

Как отмечает СМИ, причиной негативных комментариев стал порядок публикаций Дженнер в её Instagram-аккаунте. Пользователи назвали модель «бесчувственной» из-за того, что она поделилась постом с рекламой своего бренда косметики сразу после того, как опубликовала текст в поддержку Украины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на компанию по производству текилы Кендалл Дженнер, сестры Кайли Дженнер, подали в суд. Представители Tequila 512 утверждают, что компания Дженнер 818 Tequila «просто и нагло скопировала брендинг» их алкогольного напитка.