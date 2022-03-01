Париж, 1 марта 2022, 03:49 — REGNUM Докладчик Европарламента по Косово Виола фон Крамон 28 февраля высказалась в поддержку вступления вхождения Косово в Совет Европы.
На своей странице в социальной сети Twitter фон Крамон заявила, что Косово и его граждане заслуживают доступа к европейским механизмам.
Ранее в поддержку присоединения Косово к Совету Европы выступил лидер Европейской инициативы по стабильности Геральд Кнаус.
Напомним, Косово входит в МВФ, группой Всемирного банка, Европейским банком реконструкции и развития, МОК, ФИФА, однако не входит в состав ООН, ЕС, ВТО и других международных организаций.
В 2022 году правительство Альбина Курти обозначило намерение подать официальную заявку на вступление в ЕС.
Напомним, в связи со специальной военной операцией России на Украине членство России в Совете Европы было приостановлено.
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