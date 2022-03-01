Париж, , 03:49 — REGNUM Докладчик Европарламента по Косово Виола фон Крамон 28 февраля высказалась в поддержку вступления вхождения Косово в Совет Европы.

Штаб-квартира Совета Европы в Страсбурге James Ashburn

На своей странице в социальной сети Twitter фон Крамон заявила, что Косово и его граждане заслуживают доступа к европейским механизмам.

Виола фон Крамон Я отстаивала это в течение долгого времени и поэтому согласна с предложением правительства Косово о подаче заявки на вступление в Совет Европы. Граждане Косово заслуживают доступа к старейшему механизму Европы по защите прав человека, включая ЕСПЧ, Совет Европы.

Ранее в поддержку присоединения Косово к Совету Европы выступил лидер Европейской инициативы по стабильности Геральд Кнаус.

Напомним, Косово входит в МВФ, группой Всемирного банка, Европейским банком реконструкции и развития, МОК, ФИФА, однако не входит в состав ООН, ЕС, ВТО и других международных организаций.

В 2022 году правительство Альбина Курти обозначило намерение подать официальную заявку на вступление в ЕС.

Напомним, в связи со специальной военной операцией России на Украине членство России в Совете Европы было приостановлено.

Читайте ранее в этом сюжете: В МИД РФ отреагировали на решение о приостановке членства России в СЕ