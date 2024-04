Стокгольм, 28 февраля, 2022, 21:55 — ИА Регнум. Стриминговый сервис Spotify согласился изменить свои правила в отношении плейлистов после выхода протестного из 1000 треков культовой инди-группы The Pocket Gods, которая выступила против текущих ставок роялти. Об этом 28 февраля рассказал портал NME.

Стриминговый сервис обвиняют в том, что артисты получают всего 0,002 фунта стерлингов за каждое прослушивание на своем сервисе, при этом отчисления активируются только в том случае, если песня прослушивается не менее 30 секунд.

Группа The Pocket Gods выпустила 8 февраля на Spotify альбом 1000×30 — Nobody Makes Money Anymore, каждый из 1000 треков которого длится около 30 секунд. «Я увидел статью 2015 года, и она заставила меня задуматься: «Зачем писать более длинные песни, если нам платят всего за 30 секунд?» — сказал фронтмен Марк Кристофер Ли.Трюк группы из Сент-Олбанса, протестный альбом которой набрал почти 600 000 общих прослушиваний, вызвал ответную реакцию со стороны Spotify. Сообщается, что основатель Spotify Дэниел Эк обратился к лидеру группы, чтобы организовать встречу между The Pocket Gods и главой отдела Spotify по работе с артистами.

Ли добавил, что ему сказали, что ставки выплат авторам песен увеличатся, когда Spotify повысит стоимость подписки.