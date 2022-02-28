Москва, , 21:53 — REGNUM Телепередачу «Вечерний Ургант» не закроют на Первом канале. Об этом сообщается в пресс-службе вещателя 28 февраля.

Иван Ургант Дарья Драй © ИА REGNUM

Ранее телеведущая и журналистка Ксения Собчак, ссылаясь на свои источники, заявила, что передача перестанет выходить на канале. «Это ложь. Канал сейчас работает в информационном режиме, не выходят абсолютно все развлекательные программы», — объясняют в пресс-службе.

ИА REGNUM напоминает, что первые слухи о том, что телеведущего Ивана Урганта могут отстранить от работы на Первом канале появились в Сети ещё 24 февраля 2022 года. Тогда Ургант высказался в своих соцсетях против проведения спецоперации России на территории Украины.

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