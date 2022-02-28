Париж, 28 февраля, 2022, 22:45 — ИА Регнум. Концерты Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева в Парижской филармонии не состоятся. Соотвествующую информацию приводит «Культуромания» 28 февраля.

Скриншот YouTube Валерий Гергиев

Так, выступления Мариинского театра, запланированные на 9 и 10 апреля 2022 года, подверглись отмене из-за спецоперации на территории Украины. Также представители Парижской филармонии заявили, что в ближайшее время будет объявлено об отмене других выступлений.

Напомним, что Валерий Гергиев начал карьеру дирижёра в 1977 году. С 1994 года является главным дирижёром Мариинского театра.