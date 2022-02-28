Ижевск, 28 февраля, 2022, 21:50 — ИА Регнум. Завершено расследование уголовного дела в отношении 11 жителей Удмуртии и Пермского края, которые обвиняются по ч.3 ст.30 ч.3,4 ст.228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой»). Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Удмуртии.

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Установлено, что в состав организованной группы входили мужчины и женщины в возрасте от 19 лет до 31 года. В течение нескольких месяцев банда осуществляла сбыт синтетических наркотических средств на территориях Удмуртии, Башкирии и Пермского края бесконтактным способом, оборудуя тайники и закладки в лесных массивах, гаражных комплексах, а также в жилом секторе.

Два участника группы выполняли роль оптовых закладчиков, расфасовывая и сбывая наркотики розничным закладчикам. Большинство участников группа не были лично знакомы между собой и общались посредством мессенджеров в сети интернет.

Деятельность группы была пресечена в 2021 году сотрудниками УНК (управления наркоконтроля) МВД Удмуртии. Всего у банды было изъято более 1,2 кг синтетических наркотиков.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

«За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет», — отметили в управлении МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в республике завершили расследование уголовного дела в отношении 17-летней студентки одного из колледжей в Ижевске, которая обвиняется по статье о покушении на сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

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