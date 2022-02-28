Вашингтон, 28 февраля, 2022, 22:23 — ИА Регнум. Антимонопольный регулятор Нидерландов в шестой раз оштрафовал американского технологического гиганта Apple на $5,7 млн за то, что компания не разрешила производителям программных приложений в европейской стране выбирать по желанию, какие способы оплаты использовать в App Store, сообщает 28 февраля Reuters.

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Ранее агентство Reuters сообщило, что компания Apple направила письмо в Управление по делам потребителей и рынков (ACM) Нидерландов, утверждая, что уже выполнила предписания регулятора.

Однако в ответ ACM сообщило, что ему не было известно о каких-либо изменениях в политике Apple.

Напомним, что управление по делам потребителей и рынков (ACM) еженедельно налагает на Apple штрафы в размере $5,7 млн с тех пор, как компания не добавила новые способы оплаты к 15 января, сроку, назначенному регулятором.