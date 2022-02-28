Красноселькупский район, Ямало-Ненецкий АО, , 21:46 — REGNUM На Ямале 27 февраля в дорожно-транспортном происшествии на 43 году жизни погиб директор МБУ «СМИ Красноселькупского района» Сергей Кострома. Об этом сообщает бюджетное учреждение.

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«Кострома Сергей Николаевич прожил жизнь добросовестного и честного человека, уважаемого руководителя, примерного семьянина. На работе Сергея Николаевича ценили за его деловые качества, напористость, умение добиваться поставленных целей, отзывчивость, а дома — за заботу, доброту и терпимость. Память о нём навсегда останется в сердцах родителей, друзей и коллег», — говорится в некрологе.

Настоящим профессионалом своего дела помнят Сергея Кострому ямальские журналисты.

«Сергея отличало особое жизнелюбие, неповторимое чувство юмора, заразительный смех и нескончаемая энергия. Он умел грамотно организовать не только рабочий процесс, но и дружелюбную атмосферу в коллективе. Его активность, жизнерадостность, а также предприимчивость и целеустремлённость были для нас примером», — вспоминают коллеги о трагически погибшем директоре .