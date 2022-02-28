Вашингтон, 28 февраля, 2022, 22:15 — ИА Регнум. Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с министрами иностранных дел Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, сообщил 28 февраля представитель Госдепартамента Нед Прайс.

U.S. Embassy and Consulates in Russia Нед Прайс

Следите за развитием событий в трансляции: «Спецоперация России по защите Донбасса — все новости»

По его словам, Блинкен обсудил с главами внешнеполитических ведомств четырёх стран ситуацию вокруг Украины, а также выразил свою «непоколебимую солидарность с украинским народом».

Сообщается, что госсекретарь также отметил наступление 30-летней годовщины двусторонних отношений между США и странами Средней Азии и заверил, что Соединенные Штаты поддерживают их суверенитет.