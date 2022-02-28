28 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили намерение British Petroleum избавиться от своей доли в «Роснефти».

Тимур Кондратьев, , 23:56 — REGNUM Информация, согласно которой британская нефтяная корпорация British Petroleum намеревается избавиться от своей доли в «Роснефти» из-за специальной военной операции России по защите Донбасса, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 28 февраля в социальной сети «ВКонтакте».

Корнелиу Баба. Испуг (фрагмент)

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"Прошу меня простить, господа британцы, но нам до этого совершенно нет никакого дела», — обращается Георгий Ш.

Многие пользователи совершенно не расстроились в связи с подобными решениями британской нефтяной корпорации. Граждане уверены, что чем меньше Великобритания будет экономически взаимодействовать с Россией, тем лучше.

«Скатертью дорожка. Россия освобождается от власти иностранного капитала!» — считает Андрей Л.

Некоторые комментаторы отмечают, что британский бизнес понял, что пахнет жаренным, поэтому начал стремительно выводить свои капиталы из Российской Федерации, пока Москва не начала изымать иностранные деньги в ответ на антироссийские санкции.

Корнелиу Баба. Испуг (фрагмент)

«Правильно! Все деньги в дом! Чует барыга английская угрозу, что могут забрать его добычу! Решил скинуть, пока не поздно», — отмечает Дмитрий Ш.

«640 миллионов долларов в виде дивидендов получено! Эти деньги должны были быть в государственной казне! Капиталист не будет работать там, где нет хорошего куша! Испугали», — считает Владимир Т.

Часть людей полагает, что вскоре в России произойдёт массовая национализация сырьевого сектора.

«Судя по всему, национализация сырьевых предприятий в России пошла полным ходом. Очищается Россия от своих иностранных акционеров», — поделился своим мнением Вячеслав Р.

«Эта новость для тех нытиков, которые плакали, что все денежки Российской Федерации в офшорах. Теперь наконец-то деньги будут оставаться в России, а иностранные экономические интервенты лишаются своих рычагов давления на нашу страну», — указывает Виталий М.

Ряд пользователей указывает на то, что Запад упустил возможность ударить по России через свой бизнес на территории Российской Федерации.

«Похоже, Запад так стремился заизолировать Россию, что в пылу борьбы сам наглухо обмотался изолентой. Казалось бы, все эти британские бизнесмены должны были бы ударить по российской армии, но в реальности мы видим, как иностранное влияние бежит из России в страхе», — отмечает Наталья М.

Нашлись и те, кто уверены, что агрессивные по отношению к России страны должны возместить нашей стране экономические потери от антироссийских санкций.

«Не стоит забывать, что российская экономика намертво была привязана к экономике западной. Пока что не понятно, как наши власти будут решать эти проблемы. Что, изменится экономическая модель? А какая она будет? Складывается ощущение, что руководство России пока что само себе на этот вопрос не ответило», — написал Макс С.

«Путин должен в качестве контрсанкций запретить иностранным компаниям продавать свои доли в российском бизнесе и выводить деньги за пределы России! Пускай почувствуют на своём кармане российский ответ!» — призывает Владимир Б.

«Запад заблокировал российские деньги на своей территории. Пора компенсировать наши потери за счёт иностранного капитала на российской земле. Зуб за зуб, как говорится», — пишет Ваня Т.

Напомним, 27 февраля на сайте британской нефтяной корпорации British Petroleum была опубликована информация, согласно которой компания избавится от своей доли в «Роснефти» из-за специальной военной операции России по защите Донбасса.