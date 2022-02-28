Финляндия поставит Украине противотанковое и стрелковое оружие
Хельсинки, 28 февраля, 2022, 21:33 — ИА Регнум. Финляндия направит Украине военную помощь в виде лёгкого вооружения и боеприпасов, заявила 28 февраля журналистам премьер-министр страны Санна Марин.
Финляндия
По словам министра обороны Финляндии Антти Кайкконена, Украине поставят 1,5 тыс. единиц противотанкового оружия, 2,5 тыс. штурмовых винтовок, 150 тыс. патронов и 70 тыс. пищевых рационов.
Ранее Хельсинки направлял Киеву только финансовую и гуманитарную помощь.