Москва, 28 февраля, 2022, 21:31 — ИА Регнум. Банк России принял решение не возобновлять торги на Московской Бирже во вторник, 1 марта. Об этом сообщает 28 февраля пресс-служба регулятора.

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«В связи со складывающейся ситуацией Банк России принял решение не возобновлять торги 1 марта на Московской бирже в секции фондового рынка, секции срочного рынка, секции рынка СПФИ», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что режим работы Московской биржи на следующий день будет объявлен на официальном сайте Банка России до 9:00 среды, 2 марта.

Напомним, ранее сегодня рубль обвалился в ходе торгов на Мосбирже, курсы доллара и евро обновили исторические максимумы.

К 19:00 курс доллара вырос на 11 рублей 60 копеек относительно уровня закрытия предыдущей сессии и достиг 94,60 рубля, евро подорожал на 13 рублей — до 106 рублей.