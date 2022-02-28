Москва, , 22:31 — REGNUM Телешоу «Малахов», ведущим которого является Андрей Малахов, не выйдет в ранее запланированный срок. Информацию об этом опубликовало издание Lenta.ru 28 февраля.

Андрей Малахов на 8 Московском международном биеннале современного искусства Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Известно, что программа не будет транслироваться в период с 28 февраля по 5 марта 2022 года. Причиной переноса трансляции является проведение спецоперации на территории Украины.

Ранее Андрей Малахов анонсировал премьеру своего нового шоу под названием «Малахов». Основной идеей программы стало обсуждение случаев из жизни различных людей.

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