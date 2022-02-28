Москва, 28 февраля, 2022, 22:31 — ИА Регнум. Телешоу «Малахов», ведущим которого является Андрей Малахов, не выйдет в ранее запланированный срок. Информацию об этом опубликовало издание Lenta.ru 28 февраля.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Андрей Малахов на 8 Московском международном биеннале современного искусства

Известно, что программа не будет транслироваться в период с 28 февраля по 5 марта 2022 года. Причиной переноса трансляции является проведение спецоперации на территории Украины.

Ранее Андрей Малахов анонсировал премьеру своего нового шоу под названием «Малахов». Основной идеей программы стало обсуждение случаев из жизни различных людей.