Москва, , 21:29 — REGNUM Певец Родион Газманов, сын Олега Газманова, высказался относительно ситуации с обнародованием номеров телефонов российских артистов продюсером Мариной Гранкиной. Исполнитель опубликовал пост в историях личного Instagram-аккаунта 28 февраля.

Родион Газманов Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мария сама себя наказала. Тот факт, что она быстро удалила тот сторис прекрасно это подтверждает», — считает Газманов. «Она похоронила себя как профессионала таким поступком», — добавил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, продюсер проекта «Орёл и Решка» Марина Гранкина опубликовала пост с личными номерами телефонов исполнителей Олега Газманова и Николая Баскова, а также ведущей Тины Канделаки — все они поддержали военную спецоперацию России. Однако почти сразу Гранкина удалила публикацию.

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