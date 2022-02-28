Вашингтон, , 21:56 — REGNUM Власти США в настоящее время не видят причин для повышения уровня ядерной тревоги, заявила 28 февраля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Дженнифер Псаки

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«Мы не меняли наших команд, и мы не изменили нашу собственную позицию на этом фронте, однако мы также должны внимательно следить за тем, какие угрозы используются», — сказала Псаки в интервью для MSNBC.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 февраля президент России, реагируя на агрессивные высказывания со стороны стран Запада, поручил перевести силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства. Такое решение принято на фоне проведения специальной военной операции на Украине, направленной на защиту Донбасса.

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