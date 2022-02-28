Москва, , 21:28 — REGNUM Ещё 110 украинских военных сдались в плен в ходе спецоперации на Украине за минувшие сутки, сообщил 28 февраля журналистам официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Солдаты ВСУ Oleinik.win

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По данным Минобороны РФ, за сутки военные ДНР и ЛНР продолжили наступление по украинской территории. ДНР освободили от ВСУ один населённый пункт.

Спецоперация российских военных начата 24 февраля: она проводится с целью освободить территории от украинских боевиков. Об этом попросили Москву дружественные республики ДНР и ЛНР.

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