1 марта 2022 | Время чтения 4 мин

Наталья Стрельцова, , 10:25 — REGNUM В Музее-заповеднике «Коломенское» открылась выставка «От Аввакума до Агафьи. Наследие старообрядчества». Проект посвящен 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума, одной из ярчайших фигур XVII века.

Музей заповедник «Коломенское» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Более 400 предметов XVI — начала XX веков показывают историю старообрядчества в России. Многие из них представлены впервые. Выставка дополнена уникальным VR-контентом, специально снятом в интерьерах Покровского кафедрального собора Старообрядческой церкви, расположенного на Рогожском кладбище.

Выставка «От Аввакума до Агафьи. Наследие старообрядчества» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «От Аввакума до Агафьи. Наследие старообрядчества» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «От Аввакума до Агафьи. Наследие старообрядчества» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Выставка «От Аввакума до Агафьи. Наследие старообрядчества» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «От Аввакума до Агафьи. Наследие старообрядчества» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «От Аввакума до Агафьи. Наследие старообрядчества» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Выставка «От Аввакума до Агафьи. Наследие старообрядчества» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «От Аввакума до Агафьи. Наследие старообрядчества» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставочный проект рассказывает об основных вехах старообрядческой истории, о людях, для которых сохранение древнего православия стало ведущим жизненным принципом. Идеей персонифицированного показа истории старообрядчества определяется как название выставки: «От Аввакума до Агафьи», от первоучителя протопопа Аввакума до ныне обретшей всероссийскую известность сибирской отшельницы Агафьи Лыковой, так и специфика экспозиционного ряда. На экспозиции показаны не только иконы, рукописные и печатные книги, предметы церковного обихода, документы, но и портреты XVIII—XX веков. Это дает возможность увидеть лица людей разных эпох, преданно сохранивших старую веру и внесших значительный вклад в отечественную историю и культуру.

Выставка «От Аввакума до Агафьи. Наследие старообрядчества» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «От Аввакума до Агафьи. Наследие старообрядчества» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «От Аввакума до Агафьи. Наследие старообрядчества» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Выставка «От Аввакума до Агафьи. Наследие старообрядчества» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «От Аввакума до Агафьи. Наследие старообрядчества» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Два века поступательного развития — XVIII и XIX — позволили проявиться многим ценным и общественно-значимым чертам, присущим традиционному жизненному укладу. Имена Морозовых, Солдатенкова, Рябушинских, Кузнецовых, Рахмановых ныне широко известны по их деятельности в области промышленности и банковского дела, щедрой благотворительности и меценатству, размаху коллекционирования.

Выставка «От Аввакума до Агафьи. Наследие старообрядчества» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «От Аввакума до Агафьи. Наследие старообрядчества» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Выставка «От Аввакума до Агафьи. Наследие старообрядчества» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «От Аввакума до Агафьи. Наследие старообрядчества» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «От Аввакума до Агафьи. Наследие старообрядчества» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «От Аввакума до Агафьи. Наследие старообрядчества» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Среди экспонатов можно выделить самое раннее из известных изображение протопопа Аввакума — икону, написанную в конце XVII — начале XVIII в. на Керженце, уникальные автографы протопопа Аввакума и боярыни Морозовой, этюды Василия Сурикова для знаменитой картины «Боярыня Морозова» (1887), подлинные документы времен Соловецкого восстания. Значимый раздел выставки составят артефакты из двух старообрядческих моленных, которые располагались в окрестностях Коломенского, а сейчас находятся в фондах музея-заповедника.

Этюд Василия Сурикова для знаменитой картины «Боярыня Морозова» (1887).Третьяковская галерея Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Этюд Василия Сурикова для знаменитой картины «Боярыня Морозова» (1886). Третьяковская галерея Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Сергей Милорадович. Путешествие Аввакума по Сибири. 1898. Государственный музей истории религии Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В экспозиции будут представлены портреты купцов-старообрядцев Ильи Ковылина, Федора Гучкова, Викулы Морозова, Козьмы Солдатенкова, Сидора Кузнецова и других. Также будет представлен целый комплекс предметов, связанных с Агафьей Лыковой — единственной оставшейся в живых представительницей семьи староверов, найденных геологами в 1978 году в Западных Саянах. Суровая жизнь в глухой тайге не сломила этих людей. Старообрядческий менталитет, охватывающий не только религиозную, но и этическую сторону жизни, позволил им сохранить и богослужение, и книги, и иконы, и старинный бытовой уклад.

Митрополит Московский и всея Руси Корнилий Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Митрополит Московский и всея Руси Корнилий: «В последнее время наблюдается рост интереса (научного, культурного и религиозного) к исконному, дораскольному, русскому православию — старообрядчеству. Радует, что и музейное сообщество не осталось в стороне и подготовило выставку, где наглядным образом представлена часть древлеправославной культуры, с которой может наглядным образом соприкоснуться каждый желающий».

Митрополит Московский и всея Руси Корнилий Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Митрополит Московский и всея Руси Корнилий пишет благодарность организаторам выставки Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Куратор проекта Елена Юхименко: «Вера в Бога, сила духа и чистота души помогли всем старообрядцам выстоять в сложных, а порой весьма драматичных внешних условиях. Представленный на выставке материал демонстрирует неиссякаемые созидательные силы этих людей, направивших свои таланты не только на успешный земледельческий труд и предпринимательство, но также на храмоздательство, благотворительность, книгописание, иконописание, литье медных икон».

Выставка «От Аввакума до Агафьи. Наследие старообрядчества» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Выставка «От Аввакума до Агафьи. Наследие старообрядчества» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «От Аввакума до Агафьи. Наследие старообрядчества» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

IMG 9611 — копия Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «От Аввакума до Агафьи. Наследие старообрядчества» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «От Аввакума до Агафьи. Наследие старообрядчества» подготовлена по инициативе митрополии Русской православной старообрядческой церкви и при поддержке мэра Москвы Сергея Собянина. Экспозиция представлена в Музее-заповеднике «Коломенское» во Дворце царя Алексея Михайловича с 1 марта по 15 мая. Проспект Андропова, д. 39, стр. 69, метро «Каширская».

Выставка «От Аввакума до Агафьи. Наследие старообрядчества» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Выставка «От Аввакума до Агафьи. Наследие старообрядчества» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «От Аввакума до Агафьи. Наследие старообрядчества» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «От Аввакума до Агафьи. Наследие старообрядчества» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Выставка «От Аввакума до Агафьи. Наследие старообрядчества» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «От Аввакума до Агафьи. Наследие старообрядчества» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Участники проекта: Музей-заповедник «Коломенское», митрополия Русской православной старообрядческой церкви, Государственный исторический музей, Российский государственный архив древних актов, Российская государственная библиотека, Государственная Третьяковская галерея, Государственный Русский музей, Музеи Московского Кремля, Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, Дом русского зарубежья им. А. И. Солженицына, Государственный музей истории религии, Самарский областной художественный музей, Егорьевский историко-художественный музей, Серпуховской историко-художественный музей и частные собрания.