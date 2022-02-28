Ижевск, , 21:25 — REGNUM В Ижевске с начала текущего зимнего сезона выявили 481 нарушение, связанное с уборкой снега и наледи. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Снег тает на крыше храма, скоро весна Владимир Станулевич © ИА REGNUM

В частности, 233 нарушения касаются снежных навесов и сосулек на крышах домов, 209 — скользких тротуаров и дорог на придомовых территориях, 39 — связаны со складированием снега в непредназначенных для этого местах.

По данным фактам составлено 311 протоколов об административных правонарушениях, к ответственности привлечено 191 виновное лицо. Общая сумма штрафов составляет около 3,5 млн рублей.

Кроме того, 215 протоколов за некачественную зимнюю уборку составлены в отношении управляющих компаний. К ответственности привлечены 139 УК и ТСЖ, 35 административных дел находятся на рассмотрении.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 14 февраля было выявлено 381 нарушение. Таким образом, в течение двух недель контролирующие органы выявили 100 нарушений. Сумма выписанных штрафов за указанный период выросла на 1,2 млн рублей.

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