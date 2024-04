Нью-Йорк, США, 28 февраля, 2022, 21:25 — ИА Регнум. Канадская поп-панк-исполнительница Аврил Лавинь подтвердила, что в будущем выйдет юбилейное издание ее дебютного альбома Let Go, в которое войдут некоторые демо-записи. Об этом 28 февраля рассказал портал The Line Of Best Fit.

The Line Of Best Fit Певица Аврил Лавинь

В новом интервью порталу Uproxx Аврил Лавинь рассказала о своем дебютном альбоме 2002 года Let Go и подтвердила, что переиздание в честь юбилея не за горами.

О будущем релизе Лавинь сказала: «Это безумие. 20 лет! Я очень рада, что праздную это в этом году. К годовщине я получу звезду на Голливудской аллее славы. Я планирую сделать несколько веселых шоу, в которых будут только песни с этого альбома. Планируется переиздание альбома с некоторыми демо-записями».