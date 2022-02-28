Москва, , 21:20 — REGNUM Запрет на предоставление валютных займов нерезидентам, предусмотренный указом президента России Владимира Путина об ответных мерах на санкции западных стран, касается только новых займов, а не обслуживания текущего долга. Об этом сообщили 28 февраля в Банке России.

Банк России Иван Шилов © ИА REGNUM

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Регулятор также уточняется, что запрет на переводы валюты в иностранные банки не будет распространяться на корреспондентские счета.

Напомним, ранее сегодня Владимир Путин подписал указ о применении «специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций».

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