Бразилиа, , 22:29 — REGNUM Диджеи Alok (Алек Аккар Перес Петрилло) и Алан Уокер поделились видео на песню Headlights, записанную при участии певицы KIDDO. Премьера ролика состоялась на YouTube-канале Alok 28 февраля.

Alok Скриншот YouTube

Новый клип представляет собой музыкальную постановку, дополненную автомобильным заездом. Режиссёром работы стал Диего Локателли.

Напомним, что Alok и Алан Уокер уже сотрудничали друг с другом. Так, ранее музыканты опубликовывали сингл Sweet Dreams.

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