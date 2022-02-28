Бразилиа, 28 февраля, 2022, 22:29 — ИА Регнум. Диджеи Alok (Алек Аккар Перес Петрилло) и Алан Уокер поделились видео на песню Headlights, записанную при участии певицы KIDDO. Премьера ролика состоялась на YouTube-канале Alok 28 февраля.

Скриншот YouTube Alok

Новый клип представляет собой музыкальную постановку, дополненную автомобильным заездом. Режиссёром работы стал Диего Локателли.

Напомним, что Alok и Алан Уокер уже сотрудничали друг с другом. Так, ранее музыканты опубликовывали сингл Sweet Dreams.