Екатеринбург, 28 февраля 2022, 21:15 — REGNUM В заброшенном доме в Екатеринбурге обнаружены человеческие останки. Проводится доследственная проверка, сообщил журналистам старший помощник главы областного Следственного комитета Александр Шульга.

Пожар
Пожар
Dave Hogg

Кости нашли на улице Отдыха. Выясняются обстоятельства происшествия.

Глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых добавил, что череп и рёбра нашли в эпицентре пожара, случившегося накануне. Представители МВД, МЧС и СКР выясняют, носит ли данное происшествие криминальный характер.