Екатеринбург, , 21:15 — REGNUM В заброшенном доме в Екатеринбурге обнаружены человеческие останки. Проводится доследственная проверка, сообщил журналистам старший помощник главы областного Следственного комитета Александр Шульга.

Пожар

Dave Hogg

Кости нашли на улице Отдыха. Выясняются обстоятельства происшествия.

Глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых добавил, что череп и рёбра нашли в эпицентре пожара, случившегося накануне. Представители МВД, МЧС и СКР выясняют, носит ли данное происшествие криминальный характер.