Екатеринбург, 28 февраля, 2022, 21:15 — ИА Регнум. В заброшенном доме в Екатеринбурге обнаружены человеческие останки. Проводится доследственная проверка, сообщил журналистам старший помощник главы областного Следственного комитета Александр Шульга.

Dave Hogg Пожар

Кости нашли на улице Отдыха. Выясняются обстоятельства происшествия.

Глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых добавил, что череп и рёбра нашли в эпицентре пожара, случившегося накануне. Представители МВД, МЧС и СКР выясняют, носит ли данное происшествие криминальный характер.