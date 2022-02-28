28 февраля 2022 | Время чтения 12 мин

Олег Айрапетов, , 23:57 — REGNUM 13 ноября 1918 года Всероссийский Центральный исполнительный комитет РСФСР принял декрет об аннулировании Брест-Литовского договора — «в целом и во всех пунктах». Еще ранее, 11 ноября, было принято решение о подготовке в течение 10 дней группы войск для освобождения Украины. Немцы начали покидать её, но продолжали вывозить всё что можно. С марта по 28 ноября 1918 года с Украины было вывезено 37 055 вагонов, из них 9293 вагона хлеба, 23 195 вагонов продовольствия, 4567 вагонов сырья. Большая часть поставок шла в Австро-Венгрию. Через Лемберг прошло 18 163 вагона, через Брест-Литовск — 13 133 вагона (часть поставок шла по морю и через Дунай).

Рождение Красной Армии или Первый бой с немцами под Псковом 23 февраля 1918 г. (фрагмент картины). Художники В. Дмитриевский, И. Евстегнеев, Г. Прокопинский

В октябре Австро-Венгрия начала распадаться. Попытка императора Карла реформировать империю, превратив ее в конфедерацию национальных государств, не увенчалась успехом. В Галиции по этому плану предполагалось создать королевство во главе с эрцгерцогом Вильгельмом Габсбургом, которого начали называть Василем Вышиванным. 19 октября 1918 г. в Лемберге собрались депутаты украинских уездов Восточной Галиции — их было около 2 тыс. чел. В Большом зале Народного дома они провозгласили создание Украинского государства. Символично, что Народный дом был до 1914 года Русским Народным домом, переданным в 1914 году австрийскими властями украинским националистам — «мазепинцам». Перед Первой мировой войной в Галиции они имели две схожие по типу организации украинских — «Русский Сокол» и «Сечь». Всего данные организации к лету 1914 года объединяли 2383 филиала и около 135 000 членов. С началом войны против русских организаций был развязан террор. Широко использовалась практика взятия заложников, административной высылки, аресты, доносительство. За донос на «москвофила» в Галиции выплачивалась премия от 50 до 500 крон.

Преследуя «московфилов», австрийцы опирались на польских и украинских националистов. Последние подтверждали таким образом свою репутацию лояльных австрийских подданных. Во Львове в начале войны здесь польскими и украинскими националистическими организациями были проведены массовые демонстрации в поддержку правительства. По воспоминаниям переживших эти события, это был «подлинный, живой погром» всех тех, кто называл себя в Галиции русскими. Значительная часть арестованных была выслана в концентрационные лагеря Терезин и Телергоф, в которых они систематически подвергались пыткам, издевательствам и истреблению. Особенно активными палачами были «мазепинцы», получившие возможность уничтожить своих оппонентов физически и выжечь сознание родственной близости с русским народом из русин.

«Жажда славянской крови, — вспоминал один из узников Телергофа и Терезина, — запоморочила помыслы военных и мирских подданных Габсбургской монархии. Наши братья, вырекшиеся Руси, стали не только ее прислужниками, но и подлейшими доносчиками и палачами родного народа».

Хельга Войскова-Хошкова. «Пропавшая надежда». Концлагерь Терезин

Итак, в 1914 и в 1915 годах русофилы Галиции были почти уничтожены. Теперь, в 1918 году украинские лояльные австрийские подданные заявляли о своей независимости. Вскоре они столкнутся с другими лояльными австрийскими подданными, прежде всего — с польскими. В состав нового украинского государства, по мнению его творцов, должны войти «этнографические украинские земли», в которые депутаты включили Восточную Галицию с включением Лемковщины (верховья Вислы, в наст. время — Краковское воеводство, Польша — А.О.), Юго-Западной Буковины с Черновцами, граница с Венгрией должна была пройти по р. Серет у гор. Сторожинец. Декларацию огласил Евген Петрункевич. Еще не контролируя полностью эти территории и понимая неизбежность конфликта с Румынией, Венгрией и Польшей, галичане объявляли себя «наиболее зрелой частицей украинской великой нации» и заявляли, что создают четвертое уже украинское государство после приднепровской Украины, Кубани и Крыма. Польский империализм был объявлен наиболее опасным и наиболее очевидным врагом нового государства.

Лемберг был преимущественно польско-еврейским городом, в 1918 году в нем жило около 200 тыс. чел., из них 62% поляков, 20% евреев и 18% украинцев. Это была довольно типичная картина для городов Восточной Галиции — около 60% всего польского населения провинции были городскими жителями, среди украинцев этот показатель был существенно ниже — около 18%, в сельской местности украинцев было около 58%, поляков — 28% и евреев — 12%. 1 ноября 1918 г. представитель австро-венгерского наместника ген.-полк. Карла фон Гуйна Володимер Децкевич передал властные полномочия представителю украинцев Костю Левицкому. Поляки не собирались смириться с этим. В Лемберге еще в феврале 1918 года была создана полуподпольная военная организация, которая готовилась к будущей схватке за город — Polska Organizacia Wojskowa (POW). 4 ноября её руководитель объявил мобилизацию всех поляков от 17 до 55 лет. Поляки Галиции могли рассчитывать на поддержку Варшавы.

Немецкая оккупационная власть не ладила с националистами. 22 июля 1917 г. в Варшаве был арестован и вывезен из Польши Пилсудский. Он находился в заключении в крепости Магдебург. 8 ноября 1918 г. Пилсудского освободили, 10 ноября он вернулся в Варшаву. Обстановка была тяжелой, для упрощения эвакуации 80 тыс. оккупационной германской армии в тот же день был заключен договор. Немцы оставляли все военное имущество, Пилсудский, которому 11 ноября Регентский совет провозглашенного немцами Польского королевства вручил гражданскую и военную власть, гарантировал им мирное возвращение. К этому времени поляки уже прочно контролировали территории Царства Польского и Западной Галиции. На очереди была Восточная Галиция. 13 ноября во Львове было провозглашено создание Западно-Украинской Народной республики во главе в Евгеном Петрушевичем. В её временном Основном законе подтверждались территориальные претензии, высказанные чуть менее месяца ранее, 19 октября 1918 г.

Захватив власть во Львове еще 1 ноября, украинские националисты не смогли ни организовать, ни удержать ее. У них было мало оружия, мало опытных солдат и очень мало украинских офицеров. Поляки тем временем уже начали действовать. В POW числилось свыше 6 тыс. чел., из них только 1421 были молодыми и не имевшими военного опыта людьми. Польские отряды начали ставить город под свой контроль, оснований было достаточно — на улицах начались грабежи и разгул бандитизма. Начались стычки с украинскими отрядами, 17 ноября они переросли в бои. 10 ноября Пилсудский отдал распоряжение командующими силами Западной Галиции ген. Брониславу Роха двинуться на Львов из Кракова. Ко Львову спешили и отряды из других польских городов. Первым подошел отряд из Перемышля под командой полк. Михала Карасевича-Токаржевского. Подход сил Роха увеличил польскую группировку под городом до 4,2 тыс. солдат, 480 офицеров при 18 орудиях, 3 бронепоездах и 1 броневик. 21 ноября после нескольких часов боя украинцев выбили из Львова. Власти ЗУНР переехали в Станиславов (совр. Ивано-Франковск), сторонники этой республики медленно вытеснялись за границы Восточной Галиции.

Ивано-Франковск (сс) Prymasal

Почти одновременно с этим произошли изменения и в центральной части Украины. Вместе с немецкими оккупантами бежал и Скоропадский. Пан «гетман усея Украины» уже в начале осени понимал, что расклад сил начал меняться, но сделать не мог решительно ничего — хозяевами в Киеве были немцы. Призывы его окружения быть реалистом не помогали.

«Реальная политика», конечно, вещь хорошая, — писал о положении Скоропадского не симпатизировавший ему В. В. Шульгин — ярый противник националистов, — но какая она обманчивая: никогда не знаешь, что же на самом деле реально».

Немцы оказывали помощь и противникам гетмана — Симон Петлюра получил возможность вербовки военнопленных бывшей императорской армии и снабжение с захваченных складов Юго-Западного фронта, солдатам обещали по 25 десятин земли, они шли воевать за «батьку Петлюру». Гетман попытался организовать сопротивление, начали формировать добровольческие подразделения, которые были сведены в Южную армию, Киев обклеили объявлениями «Героем можешь ты не быть, но добровольцем быть обязан». Киевские газеты постоянно сообщали о том, что Скоропадского готовы поддержать и немцы, и англо-французы, которые уже высадили свои десанты и движутся на Москву и Киев. Гетман объявил мобилизацию всех мужчин в возрасте от 18 до 45 лет. Подготовка велась слабо, мобилизованные солдаты были плохо обучены. При первых артиллерийских обстрелах они стали разбегаться, бросая оружие и срывая с себя желто-синие погоны.

15 ноября созданная националистами Директория (в неё вошли В. Винниченко, Ф. Швец и С. Петлюра) объявила Скоропадского узурпатором народной власти, 14 декабря её отряды вошли в Киев. Сопротивления в Киеве почти не было, по точному замечанию Шульгина, «Гетманская армия была бумажной». 13 декабря гетман бежал с немцами и из поезда отправил телеграмму на имя городского головы:

Я, гетман всея Украины, в течение 7,5 месяцев все свои силы клал для того, чтобы вывести страну из того тяжелого положения, в котором она находится. Бог не дал мне сил справиться с этой задачей. Ныне в силу сложившихся условий, руководствуясь исключительно благами Украины, от власти отказываюсь».

24 декабря 1918 года признание Украинской Народной республики и все соглашения с ней, сделанные под германским давлением, были аннулированы советским правительством.

На Восточном фронте ситуация также стала меняться. Еще 2 сентября вся территория РСФСР была объявлена единым военным лагерем. 30 сентября было издано Положение о Реввоенсовете. РВС стал органом высшей военной власти в РСФСР, поглотив полномочия Наркомата по военным делам, нарком возглавлял РВС, которому подчинялась структура управления — Главный штаб, Главное управление снабжения, Военно-Законодательный совет, Высшая военная инспекция и т. д. Председатель РВС назначался ВЦИК, Главнокомандующий, который получал полную свободу по вопросам стратегических и оперативных решений, назначался СНК. Первым главнокомандующим стал И. И. Вацетис.

Иоаким Иоакимович Вацетис, главнокомандующий И. И. Вацетис.1873-.1937 гг

«Поддержанная всем трудовым населением страны, — говорилось в декрете ВЦИК, — Рабочая и Крестьянская Красная армия раздавит и отбросит империалистических хищников, попирающих почву Советской республики».

Вместо отрядов добровольцев и боевых дружин против чехословаков начала действовать армия, построенная по регулярному образцу, гораздо более многочисленная, лучше вооруженная и дисциплинированная. На середину августа 1918 г. в ней числилось уже около 411,5 тыс. чел. Преимущество белых стало исчезать, хотя и Временное Сибирское правительство также пыталось организовать собственную армию. 31 июля 1918 года оно объявило призыв двух возрастов (1898 и 1899 г.р.). Несмотря на сопротивление крестьянства, к 29 сентября в Сибири сумели призвать 175 тыс. чел. Наличие большого офицерских кадров дало возможность быстро и на хорошем уровне подготовить крестьянскую молодежь к действиям, но эти кадры появятся на фронте уже в начале зимы 1918−1919 гг. Осенью 1918 г. численность противоборствующих сторон была еще невелика.

10 сентября 1918 года войсками Восточного фронта была взята Казань. Красные наступали по двум берегам Волги — их было около 3,7 тыс. при 15 орудиях и бронепоезде против около 2,1 тыс. белых при 6 орудиях и бронепоезде. 12 сентября Красная армия взяла Симбирск. Это была её первая крупная победа, вернувшая Москве контроль над Средним Поволжьем. В городе были захвачены большие потери, железнодорожный мост через Волгу был оставлен отступавшими в полном порядке. 23 сентября 1918 года в Уфе было провозглашено новое правительство — Директория. Она состояла из 5 человек во главе с правым эсером Н.Д. Авксентьевым. 1 февраля 1919 года Директория планировала обеспечить созыв Учредительного собрания. Поддержки со стороны офицеров она не имела. Во-всяком случае, большинство из них вообще не желало воевать за эсеров. Один из будущих колчаковских генералов вспоминал:

«Директория вступила во власть, т. е. начала на бумаге отдавать распоряжения, писать к народу воззвания, выпускать международные декларации».

Комуч подчинялся ей, впрочем, это уже не было важно. 7 октября Красная армия взяла Самару.

«Народная армия» разбежалась. Во время бегства члены Комуча вынуждены были сидеть на вокзале и ждать очереди для своего поезда — эвакуацией на железнодорожном вокзале командовал молодой чехословацкий офицер, который пропускал вперед поезда со своими. Перед бегством правительство все же сумело отправить золотой запас из Самары в Уфу. К этому времени очевидно было, что окончательно провалилось и наступление Донской армии на Царицын. Впрочем, соединяться по линии Волги было уже не с кем.

«Весь волжский фронт был потерян. — Вспоминал Савинков. — Самарское правительство не удержало того, что завоевали чехословаки».

Планы похода на Москву провалились. С другой стороны, окончание Первой мировой также привело к значительным изменениям. Чехословаки в массе своей теряли мотивацию к продолжению войны, они также стали покидать фронт.

Осенью был потерян и Ижевско-Воткинский плацдарм Комуча. Повстанцы провели мобилизацию всех мужчин от 18 до 45 лет и собрали почти 50 тыс. чел. Небольшое количество офицерского состава — около 80 — чел. — сделало невозможным организацию этой массы в боеспособную армию. У восставших было оружие и боеприпасы, но они не сумели организовать снабжение продовольствием и наладить дисциплину. Отряды повстанцев начали грабить деревню, что немедленно сказалось на настроениях крестьянства. Приступить к активным действиям за пределами Ижевска и Воткинска повстанцы также не смогли. В результате инициатива перешла к их противникам. 23−28 октября район восстания был окружен, мятежников отрезали от связи с белыми по Волге и Каме. 7 ноября 1918 г. Красная армия взяла Ижевск, а вскоре вслед за этим и Воткинск. К 15−16 ноября район восстания был очищен, на соединение с белыми из кольца вырвалось около 5−6 тыс. чел. Из ижевцев и воткинцев сформировали бригаду, которая стала одним из лучших соединений армии Колчака.