Москва, , 21:14 — REGNUM Телеведущая и журналист Ксения Собчак заявила, что программу «Вечерний Ургант» закроют. Об этом она сообщила 28 февраля в своём телеграм-канале, ссылаясь на свои источники.

Иван Ургант Цитата из к/ф «Елки новые». реж Жора Крыжовников, Дмитрий Киселёв, Александр Карпиловский. 2017. Россия

Собчак утверждает, что её источник — это «люди внутри программы». Журналистка отмечает, что сам Первый канал опровергает информацию о закрытии передачи. «Первый канал говорит, что программа приостановлена временно, пока в стране «сложная ситуация». И «Вечерний Ургант» скоро вернется в эфир», — пишет она.

Ранее Первый канал изменил сетку и убрал на неопределённое время программу «Вечерний Ургант» из эфира из-за «важных общественно-политических событий». Однако пользователи Сети считают, что причиной стало высказывание ведущего передачи Ивана Урганта в его соцсетях — он высказался против проведения спецоперации на Украине.

Читайте ранее в этом сюжете: Шоу «Прямой эфир» с Андреем Малаховым закрывают