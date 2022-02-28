Ижевск, , 21:13 — REGNUM В период с 1 по 3 марта на территории Удмуртии сохранится погода без существенных осадков, температурный фон будет выше климатических норм, дни будут солнечными. Об этом сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра.

В ожидании весны © ИА REGNUM

Предстоящей ночью похолодает до — 6… — 11 °C, днем 1 марта потеплеет до 0… — 5 °C. На дорогах ожидается гололедица.

Однако к 4 марта тип погоды начнет меняться, к республике подойдет южный циклон, временами пройдет небольшой снег.

По предварительному прогнозу, к выходным циклон усилит сове влияние, ожидается снежная и ветреная погода. 4−6 марта температура воздуха в ночные часы будет колебаться на уровне — 2… — 7 °C, в светлое время суток столбики термометров будут подниматься до 0… — 5 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, об ухудшении погодных условий в первый день марта предупредили жителей Татарии. В ближайшее время ожидается туман. В период с 1 по 3 марта погода будет формироваться под влиянием поля повышенного атмосферного давления. Вероятность осадков небольшая. Местами возможен туман.

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