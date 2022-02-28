Москва, , 21:14 — REGNUM Шесть колонн бронетехники ВСУ поражены силами ВКС России с начала специальной военной операции, сообщил 28 февраля журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Ответный удар по боевикам Mil.ru

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Он уточнил, что за время операции уничтожены 311 украинских танков и других боевых бронированных машин. Из авиатехники — 42 самолёта и вертолёта, причём некоторые — на земле.

Также ударами ВКС РФ уничтожены 51 реактивная система залпового огня, 147 орудий полевой артиллерии и миномётов и 263 единицы специальной военной автомобильной техники.

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