Салехард, , 21:05 — REGNUM На Ямал 1 марта обрушится снежный шторм с порывами ветра до 24-х метров в секунду. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Метель ГУ МЧС РФ по Кемеровской области

Ночью и днём 1 марта будет держаться температура атмосферного воздуха — 4… — 9 °C. Синоптики обещают снежную метель. Ветер юго-западный и северо-западный местами порывы в горных районах до 28 м/с, в целом по региону 19−24 м/с.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, со снежной бури начнётся весна и в соседней Югре.

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