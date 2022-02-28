Ижевск, , 21:04 — REGNUM С 1 марта в медицинских организациях Удмуртии возобновляется оказание первичной медико-санитарной помощи в плановой форме в амбулаторных условиях. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Поликлиника

Ограничение на работу поликлиник снимается в связи со стабилизацией ситуации по распространению и заболеваемости COVID-19.

«Сегодня мы видим спад «волны» заболеваемости. Число амбулаторных пациентов снизилось почти в 2 раза: с пиковых значений в 40 тысяч до 24 тыс. человек. В 2 раза — 3000 до 1500 — сократилось количество ежедневно выявляемых случаев», — отметил глава региона Александр Бречалов.

При этом в поликлиниках продолжают действовать санитарно-профилактические меры — обязательное ношение защитных масок, термометрия на входе, а также разделение потоков пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, оказание плановой помощи было приостановлено 1 февраля на фоне напряженной эпидемиологической ситуации по распространению коронавирусной инфекции.