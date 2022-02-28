Москва, 28 февраля, 2022, 21:02 — ИА Регнум. Политолог Екатерина Шульман стала гостем YouTube-шоу «Осторожно: Собчак». Выпуск с её участием доступен на одноимённом канале с 28 февраля.

Скриншот видео на YouTube Екатерина Шульман

В интервью помимо Шульман также принял участие экономист Андрей Мовчан. В выпуске они вместе с ведущей Ксенией Собчак рассуждали на тему военной спецоперации России, какие были её причины и предпосылки, а также как она может сказаться на экономике страны.

Добавим, что за семь часов после публикации ролик посмотрели более 1 млн пользователей. Благодаря этому интервью попало в тренды YouTube.