Нью-Йорк, США, , 21:01 — REGNUM Американская поп-певица Карли Рэй Джепсен в своих социальных сетях 27 февраля поделилась видео, в котором она работает над новой музыкой в студии в Лондоне.

Певица Карли Рэй Джепсен The Line Of Best Fit

После того, как в ноябре прошлого года Карли Рэй Джепсен подтвердила, что ее новая музыка появится в 2022 году, в выходные певица выпустила видео на новую песню в своем Instagram-аккаунте.

https://twitter.com/carlycrave/status/1497739383969046528

В клипе видно, как Джепсен работает над частью песни, в которой она поет: «Я не могу справиться с этим в одиночку». Помимо того, что Джепсен поделилась видео, она написала в клипе: «И еще. Привет из Лондона».

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